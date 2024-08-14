Россиянин постучал в дверь к незнакомцам и напал на них с ножом

В Москве полиция задержала мужчину, который устроил поножовщину в подъезде

В Москве полиция задержала местного жителя, который постучал в дверь к незнакомцам и напал на них с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по столице.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас силовики выясняют мотивы нападавшего.

По версии следствия, злоумышленник постучался в квартиру, где проживали двое незнакомых ему мужчин. Когда жильцы открыли дверь, подозреваемый начал угрожать им. Тогда мужчины вышли на лестничную площадку, чтобы выяснить у незнакомца причину агрессии. В результате злоумышленник напал на них с ножом, а после скрылся.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого в нападении с ножом на мужчину в московском магазине.