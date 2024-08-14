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21:15, 14 августа 2024Мир

В Германии дали прогноз по ситуации в Курской области

Репке: российские Су-25 и Ка-52 атакуют колонны ВСУ в Курской области

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

В настоящее время Россия наносит удары по украинским колоннам самолетами Су-25 и вертолетами Ка-52. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

Он спрогнозировал, что давление российских военных на ВСУ в ближайшие дни и недели будет только возрастать. «Посмотрим, как долго Украина сможет это выдержать», — говорится в сообщении.

Ранее Юлиан Репке пожаловался на нападки из-за правды о положении ВСУ в Курской области. По его словам, тот факт, что Украина несет потери в регионе, невыносим для некоторых людей.

6 августа стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районе Курской области. Границу России, как уточняли в Минобороны, пытались прорвать 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ. Боестолкновения продолжаются, армия России проводит операцию по уничтожению формирований ВСУ.

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      Марина Совина
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