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12:37, 14 августа 2024Бывший СССР

В Литве допустили возможность инвестиций в украинский ВПК

Касчюнас: Литва допускает возможность инвестиций в производство БПЛА на Украине
Лауринас Касчюнас

Лауринас Касчюнас. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Литва допускает возможность инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, в частности — в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

«Наша помощь, наше участие в оборонной промышленности Украины будет иметь значение для обеспечения обороноспособности обеих стран. Мы можем присоединиться к производству артиллерийских систем и дронов», — сказал он. При этом министр не уточнил суммы и сроки инвестиций.

Он также подчеркнул, что прежде всего необходимо оценить взаимные потребности стран.

Ранее Касчюнас заявил, что Россия перебрасывает военных из Калининграда в Курск. В свою очередь, российская сторона не подтверждала данную информацию.

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      Александр Курбатов
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