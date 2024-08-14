В Литве допустили возможность инвестиций в украинский ВПК

Касчюнас: Литва допускает возможность инвестиций в производство БПЛА на Украине

Литва допускает возможность инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, в частности — в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

«Наша помощь, наше участие в оборонной промышленности Украины будет иметь значение для обеспечения обороноспособности обеих стран. Мы можем присоединиться к производству артиллерийских систем и дронов», — сказал он. При этом министр не уточнил суммы и сроки инвестиций.

Он также подчеркнул, что прежде всего необходимо оценить взаимные потребности стран.

Ранее Касчюнас заявил, что Россия перебрасывает военных из Калининграда в Курск. В свою очередь, российская сторона не подтверждала данную информацию.