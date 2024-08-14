В офисе Зеленского обвинили Запад в страхе перед эскалацией конфликта

Подоляк: Запад боится любой эскалации конфликта

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в страхе перед эскалацией конфликта. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Эта битва (...) привлекает множество заинтересованных наблюдателей. (...) Они чувствуют, как сильно Запад боится любой "эскалации". Понаблюдав за двумя с половиной годами российско-украинской войны, многие пришли к выводу, что у современных демократий не хватает сил противостоять конфликтам», — написал Подоляк.

По его словам, страны Запада не готовы нести экономические потери и быстро теряют интерес и сосредоточенность, позволяя России обходить санкции, экспортировать нефть и получать компоненты оружия на внешнем рынке.

Ранее Подоляк заявил, что решение об изменении границ Украины может быть принято только на референдуме, но на это никто не пойдет. Как утверждает советник главы офиса президента Украины, только устанавливающее территориальную целостность международное право может стать основой для переговоров.