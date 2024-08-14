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18:14, 14 августа 2024Экономика

В России анонсировали подорожание ремонта автомобилей

Fit Service: рост стоимости ремонта автомобиля в РФ составит к декабрю до 10 %

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Рост стоимости техобслуживания легковых автомобилей в российских автосервисах к концу года составит до 10 процентов. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

В среднем повышение, «вероятно, не будет ниже шести-десяти процентов», анонсировала топ-менеджер.

Причинами ожидающегося до декабря подорожания ремонта машин она назвала растущую инфляцию, необходимость повышать зарплаты сотрудников автосервисов на фоне нехватки рабочих рук, а также зависящую от валютного курса стоимость запчастей. Средний чек за обслуживание автомобилей по итогам первого полугодия в Fit Service оценили в 9,6 тысячи рублей. В аналогичный период 2023-го его размер был ниже на 31 процент, указали в компании.

По данным экспертов, за последний год возраст среднестатистического автомобиля на дорогах России увеличился на шесть месяцев, достигнув 15,2 года. При этом число машин старше 10 лет превысило отметку в 70 процентов от всего автопарка.

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      Дмитрий Воронин
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