Захотевшая родить от подростка российская учительница присылала ему график оплодотворения

Преследовавшая подростка из Петербурга педагог признавалась ему в любви

45-летняя учительница, преследовавшая 17-летнего подростка из Санкт-Петербурга с целью родить от него ребенка, присылала ему график оплодотворения яйцеклетки. Об этом рассказал отец мальчика в беседе с Telegram-каналом Mash на Мойке.

По словам мужчины, он получил договор о донорстве спермы, в котором женщина сообщила о своей неопытности в интимной сфере и страхе близости с мужчинами. Донорство спермы преподавательница математики и информатики назвала единственной возможностью завести ребенка, а выбор мальчика объяснила его спортивным сложением, красотой и умом. При этом, согласно документу, подросток должен обязаться не пить и не курить.

В ответ отец подростка предложил учительнице сходить в банк спермы, однако та отказалась. А недавно россиянка начала стучать в квартиру его семьи с просьбой передать письмо с признанием в любви. После этого родители мальчика обратились в полицию.

О преследовании подростка педагогом стало известно 14 августа. В результате женщину начали проверять по статье «Развратные действия».

Ранее в Башкирии 18-летнюю студентку уличили в обмене интимными фото с третьеклассником. Переписку ребенка с девушкой заметила его мать. При этом мальчик отправлял знакомой схожие кадры в ответ.