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11:34, 14 августа 2024Спорт

Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

Знаменосец сборной Италии Пальтриньери сломал локоть на церемонии закрытия Игр

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Знаменосец сборной Италии пловец Грегорио Пальтриньери сломал локоть на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024. Об этом спортсмен рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пловец отметил, что это произошло не во время размахивания флагом. «Мне уже провели операцию, скоро вернусь», — написал он на фото из больничной палаты.

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27 июля 2024

29-летний Пальтриньери на Олимпиаде в Париже завоевал две медали. Он стал серебряным призером на дистанции 1500 метров и бронзовым призером на дистанции 800 метров вольным стилем.

Церемония закрытия летней Олимпиады в Париже состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Российские спортсмены получили разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в мероприятии, но не посетили его.

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