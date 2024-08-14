Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

Знаменосец сборной Италии Пальтриньери сломал локоть на церемонии закрытия Игр

Знаменосец сборной Италии пловец Грегорио Пальтриньери сломал локоть на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024. Об этом спортсмен рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пловец отметил, что это произошло не во время размахивания флагом. «Мне уже провели операцию, скоро вернусь», — написал он на фото из больничной палаты.

29-летний Пальтриньери на Олимпиаде в Париже завоевал две медали. Он стал серебряным призером на дистанции 1500 метров и бронзовым призером на дистанции 800 метров вольным стилем.

Церемония закрытия летней Олимпиады в Париже состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Российские спортсмены получили разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в мероприятии, но не посетили его.