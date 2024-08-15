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06:43, 15 августа 2024Наука и техника

iPhone 15 предсказали раннее устаревание

9to5Mac: iPhone 15 снимут с продажи из-за отсутствия поддержки ИИ

Фото: Serene Lee / Globallookpress.com

Компания Apple должна снять iPhone 15 с продажи после анонса серии iPhone 16. К такому выводу пришли журналисты издания 9to5Mac.

По словам авторов медиа, iPhone 15 не имеет 8 гигабайт оперативной памяти и поэтому не поддерживает работу с нейросетями Apple Intelligence. При этом все новые смартфоны Apple будут работать с искусственным интеллектом (ИИ). В этой связи модели 2023 года выпуска предсказали быстрое устаревание и окончание производства.

«Модели 15 Pro и Pro Max поддерживают Apple Intelligence, а их не-Pro-собратья — нет», — отметили журналисты. По их словам, Apple может убрать базовые устройства из продажи сразу же после релиза новых смартфонов осенью.

Также они подчеркнули, что настоящим «убийцей» iPhone 15 окажется iPhone SE, который должны представить в начале 2025 года. По информации инсайдера Марка Гурмана, смартфон будет стоить дешевле 500 долларов, но получит поддержку Apple Intelligence.

В заключении авторы 9to5Mac напомнили, что смартфоны Apple обычно остаются актуальными в течение нескольких лет после их выпуска. По их мнению, с iPhone 15 эта тенденция прекратится.

Ранее в Bloomberg сообщили, что осенью Apple представит четыре смартфона — iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Все девайсы получат чип A18 и 8 гигабайт оперативной памяти, что необходимо для работы с ИИ

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      Андрей Ставицкий
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