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07:01, 15 августа 2024Забота о себе

Названы проверенные тысячами женщин техники улучшения секса

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы и проект по изучению женского сексуального удовольствия OMGYES выявили четыре техники для улучшения секса. Итоги их исследования опубликовало издание Metro.

Отмечается, что выводы были сделаны по результатам опроса 4270 женщин, а позже повторно проверены на основе ответов еще более трех тысяч женщин в возрасте от 19 до 83 лет. Большинство участниц — 87,5 процента — назвали наиболее приятным эротическим приемом технику «наклон». По словам секс-коуча Эйприл Мария, для ее выполнения нужно наклонить бедра таким образом, чтобы пенис или игрушка стимулировали клитор.

Вторая по популярности поза, которую положительно оценили 83,8 процента женщин, — это «обмеление». «Это форма сексуальной игры, которая заключается в легкой стимуляции входа во влагалище», — объяснила Мария. Она добавила, что эта техника обеспечивает интенсивную стимуляцию влагалища.

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Третье место в этом рейтинге заняла техника под названием «качание» — ее выбрали 76,4 процента женщин. Секс-коуч отметила, что многие участницы опроса рассказали, что качающие движения во время секса нравятся им намного больше, чем движения вперед и назад.

Наконец, технику «сопряжение» выбрали 69,7 процента женщин. По словам Мария, этот метод подразумевает стимуляцию клитора одновременно с вагинальным проникновением.

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      Екатерина Улитина
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