Полковник высказался об обороне ВСУ на передовой на фоне переброски бойцов под Курск

Матвийчук: ВС РФ не упустят возможности воспользоваться ослаблением обороны ВСУ

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук спрогнозировал использование Вооруженными силами (ВС) России ослабления обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой из-за переброски частей в Курскую область. Своим мнением военный эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть данные о том, что ВСУ перебросили части, подразделения из Херсонской области и из Запорожской области. С Харьковской нет пока. С Южно-Донецкого направления тоже нет пока. Я полагаю, что наши не упустят возможности воспользоваться ослаблением обороны ВСУ на этих направлениях», — рассказал Матвийчук.

Также военный эксперт отметил, что помимо переброски сил ВСУ отправляют в Курскую область и новые резервы.

«Хотя не все резервы доходят, потому что мы громим их», — заключил он.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 12 августа сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров и ширину 40 километров.