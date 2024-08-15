Стало известно о скором переходе в «Спартак» игрока сборной Турции за 12 миллионов евро

Fanatik: Керем Актюркоглу перейдет в «Спартак» за 12 миллионов евро

Футболист «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу в скором времени перейдет в московский «Спартак». Об этом стало известно Fanatik.com.tr.

Уточняется, что красно-белым удалось договориться как с клубом, так и с игроком. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, а зарплата атакующего полузащитника — 3 миллиона евро в год. Контракт с Актюркоглу будет заключен на четыре года.

По информации источника, турок станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Помимо гарантированной зарплаты, для хавбека также предусмотрены различные бонусы.

Актюркоглу в минувшем сезоне провел 37 матчей в чемпионате Турции. Он забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро.

