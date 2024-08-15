Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Сегодня
21:30 (Мск)
Паула Бадоса
Цинциннати (ж)
Александр Зверев
Сегодня
18:00 (Мск)
Карен Хачанов
Цинциннати (м)
Эшлин Крюгер
Сегодня
19:30 (Мск)
Диана Шнайдер
Цинциннати (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
23:00 (Мск)
Каролина Плишкова
Цинциннати (ж)
Чжан Чжичжэнь
Сегодня
19:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Цинциннати (м)
Виктория Пльзень
Сегодня
20:00 (Мск)
Кривбасс
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Атлетик Б
Сегодня
20:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|1-й тур
Краснодар
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бетис
Сегодня
22:30 (Мск)
Жирона
Испания — Примера|1-й тур
11:42, 15 августа 2024Спорт

Стало известно о скором переходе в «Спартак» игрока сборной Турции за 12 миллионов евро

Fanatik: Керем Актюркоглу перейдет в «Спартак» за 12 миллионов евро

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Футболист «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу в скором времени перейдет в московский «Спартак». Об этом стало известно Fanatik.com.tr.

Уточняется, что красно-белым удалось договориться как с клубом, так и с игроком. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, а зарплата атакующего полузащитника — 3 миллиона евро в год. Контракт с Актюркоглу будет заключен на четыре года.

По информации источника, турок станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Помимо гарантированной зарплаты, для хавбека также предусмотрены различные бонусы.

Актюркоглу в минувшем сезоне провел 37 матчей в чемпионате Турции. Он забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      Российский военный оценил темпы продвижения в ДНР

      Россияне заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Курской области

      Крокодил напал на мывшую посуду женщину

      20-летний россиянин отправился на СВО и избежал наказания за расправу над пенсионеркой

      Американская многодетная семья получила убежище в России

      Замглавы Красноярской железной дороги получил кровлю для крыши в качестве взятки и попался

      Киев заявил о непричастности к подрывам «Северных потоков»

      Анна Седокова позагорала в откровенном купальнике

      В ЕС раскрыли интерес Запада в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше