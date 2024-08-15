В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 340 военнослужащих. Об этом заявили Минобороны России.
Помимо этого, Украина лишилась 19-ти единиц бронетехники, включая пять боевых машин пехоты «Bradley» и 14 боевых бронемашин, а также восьми автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, установки реактивной системы залпового огня и двух станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».
Как подчеркнули в ведомстве, удары по формированиям ВСУ в регионе продолжаются. Также российская авиация атаковала резервы и склады боеприпасов Украины в Сумской области.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область. По его оценки, всего Киев «забросил» в региона около 12 тысяч человек.
О массированном ударе Украины по Курской области стало известно утром 6 августа. Сначала ВСУ обстреляли приграничную Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинские военные заняли ряд российских населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.