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14:18, 15 августа 2024Россия

В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 340 военных

Фото: Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 340 военнослужащих. Об этом заявили Минобороны России.

Помимо этого, Украина лишилась 19-ти единиц бронетехники, включая пять боевых машин пехоты «Bradley» и 14 боевых бронемашин, а также восьми автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, установки реактивной системы залпового огня и двух станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

Как подчеркнули в ведомстве, удары по формированиям ВСУ в регионе продолжаются. Также российская авиация атаковала резервы и склады боеприпасов Украины в Сумской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область. По его оценки, всего Киев «забросил» в региона около 12 тысяч человек.

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О массированном ударе Украины по Курской области стало известно утром 6 августа. Сначала ВСУ обстреляли приграничную Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинские военные заняли ряд российских населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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