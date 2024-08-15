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22:10, 15 августа 2024Мир

Во Франции назвали Зеленского негодяем из-за подрыва «Северных потоков»

Филиппо призвал прекратить поддержку Украины из-за подрыва «Северных потоков»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Украины Владимира Зеленского к ответу после публикации новых данных о причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» (СП) и «Северный поток-2» (СП-2). Об этом он написал в социальной сети X.

Политик также обвинил НАТО в причастности к подрыву и призвал прекратить военную поддержку Украины. Он напомнил, что ранее Зеленский обвинял в атаке на СП и СП-2 Россию. «Но все было очевидно с самого начала, и за этим стоит НАТО! А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия — война против нас!» — заявил Филиппо.

Ранее бывший глава разведки Германии Август Ханнинг заявил, что Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда договорились об организации подрыва газопроводов. Он отметил, что уничтожение СП и СП-2 могло быть проведено согласно «соглашению между высшими эшелонами власти на Украине и в Польше».

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      Марина Совина
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