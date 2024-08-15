Захарова заявила о желании Запада снять с себя ответственность за «Северные потоки»

Захарова: Запад хочет избежать ответственности за взрывы на «Северных потоках»

Сообщения о причастности граждан Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» говорит о желании Запада снять с себя ответственность за произошедшее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Потому что задача Запада — снять ответственность с себя за теракт на "Северных потоках"», — рассказала дипломат.

Таким образом, Захарова ответила на вопрос о том, почему Германия только сейчас инициировала расследование и начала детальное разбирательство спустя два года с происшествия.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работавшего инструктором по дайвингу, по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». При этом уточнялось, что главный подозреваемый находился на территории Польши и в настоящий момент его местонахождение не установлено.