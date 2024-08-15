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09:17, 15 августа 2024Силовые структуры

Жительница села под Харьковом обвинила наемников ВСУ из Франции в изнасиловании. Что об этом известно?

Изнасиловавший женщину французский наемник ВСУ воевал в Ираке и Сирии

Фото: Alina Smutko / Reuters

Жительница села под Харьковом заявила об изнасиловании. По ее данным, это сделали наемники из Франции, участвующие в боевых действиях со стороны Украины.

Женщина рассказала, что еще в апреле к ним в село после ротации военных зашли новые солдаты, среди них были и иностранные наемники из Франции. Большая часть жителей села выехала, однако она не могла последовать за остальными из-за больной матери.

Уже вскоре, в ночь на 5 мая, двое военных ворвались к ней в дом, когда она спала, и изнасиловали. Наемники находились в состоянии алкогольного опьянения и были агрессивными, так что избили ее. По ее словам, один из нападавших в момент изнасилования встал на нее ногами и крепко сдавливал, чтобы та не смогла сопротивляться. Он скрывал лицо под маской.

После этого жительница села под Харьковом несколько дней просидела в погребе своего дома. Пострадавшая боялась выйти на улицу, чтобы снова не попасться насильникам. Только позже ее вместе с лежачей матерью спасли российские военные.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Уже известно о задержании одного из подозреваемых наемников ВСУ

Как рассказал заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, один из подозреваемых в изнасиловании местной жительницы задержан.

Он уточнил, что личность насильника была установлена достаточно быстро — им оказался Барат Максим Роджер Генри, один из бойцов иностранного легиона ВСУ от Франции. По данным УВД администрации Харьковской области, легионер родился в Орлеане в 1989-м, его родители — выходцы из Бельгии.

Барат Максим Роджер Генри имел боевой опыт до Украины, так как ранее воевал в Сирии и Ираке на стороне отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. На родине участник боевых действий уже привлекался к ответственности — во Франции его задерживали за домашнее насилие в отношении жены.

Лисняк добавил, что сейчас в Харьковской области по факту произошедшего организовали проверку. Также он отметил, что в отношении наемника ВСУ возбудили дело. Теперь французу грозит пожизненное заключение.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Харьковской области рассказывали об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ селах

В июле глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что Россия продолжает фиксировать факты изнасилований и мародерства в селах под Харьковом, остающихся под контролем Украины. Об этом правоохранителям рассказывают местные жители, которые смогли выехать на территорию России.

Ганчев отдельно подчеркивал, что такие действия военных поощряются старшим командованием формирований ВСУ.

По последним данным, сейчас под контролем России остаются 52 поселения в Харьковской области. Ганчев докладывал, что 34 из них находятся по направлению к Купянску, а 13 — на севере региона, где работает администрация. Тем временем еще 5 сел остаются под контролем российских военных.

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      Варвара Кошечкина
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