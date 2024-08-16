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14:46, 16 августа 2024Спорт

Двукратная чемпионка ОИ раскритиковала участвовавших в Играх-2024 россиян

Двукратная чемпионка ОИ Иванова раскритиковала россиян-участников Игр-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова раскритиковала россиян, участвовавших в летних Играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Иванова отметила, что не сможет назвать имен этих спортсменов. «Никаких имен, школ, чести в хорошем русском масштабном смысле они не получат. Не надо склоняться. Не надо позволять нас вести как‑то и давать нам возможность пролезть или нет на Игры», — заявила Иванова.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказавшихся ехать на Олимпийские игры-2024 российских спортсменах. Он выразил уверенность в том, что не поехавшие в Париж отечественные атлеты сейчас кусают локти.

Игры в Париже завершились 11 августа. На турнире выступило 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.

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      Алексей Гусев
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