Двукратная чемпионка ОИ раскритиковала участвовавших в Играх-2024 россиян

Двукратная чемпионка ОИ Иванова раскритиковала россиян-участников Игр-2024

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова раскритиковала россиян, участвовавших в летних Играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Иванова отметила, что не сможет назвать имен этих спортсменов. «Никаких имен, школ, чести в хорошем русском масштабном смысле они не получат. Не надо склоняться. Не надо позволять нас вести как‑то и давать нам возможность пролезть или нет на Игры», — заявила Иванова.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказавшихся ехать на Олимпийские игры-2024 российских спортсменах. Он выразил уверенность в том, что не поехавшие в Париж отечественные атлеты сейчас кусают локти.

Игры в Париже завершились 11 августа. На турнире выступило 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.