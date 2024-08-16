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03:31, 16 августа 2024Из жизни

Женщина обратилась к серийному донору спермы и пожалела о своем решении

Британка купила сперму у донора за шесть тысяч рублей в соцсетях и пожалела

Фото: Anna Hecker / Unsplash

Женщина из Великобритании купила сперму у серийного донора и пожалела о своем решении. Об этом пишет Daily Mail.

40-летняя Элисон Реди — мать двоих детей: семилетней Изобель и четырехлетнего Роберта. Она никогда не была замужем, и оба раза забеременела при помощи процедуры ЭКО. При этом семь лет назад Реди располагала ограниченными средствами и, пожелав родить детей от донора, оказалась не готова заплатить тысячу фунтов стерлингов (примерно 114 тысяч рублей) за биоматериал из банка спермы. От подруги британка узнала о Саймоне Уотсоне, серийном доноре, который продавал сперму через соцсети по 50 фунтов стерлингов (примерно шесть тысяч рублей) за «бутылочку», и обратилась к нему. Довольная тем, что благодаря Уотсону она может позволить себе зачать ребенка, Реди воспользовалась его биоматериалом дважды.

Однако теперь, когда ее дети подросли, Реди начала мучать совесть. Причина в том, что 50-летнего Уотсона считают британским рекордсменом по донорству спермы. Он и сам никогда не скрывал, что хочет стать отцом как можно большего количества детей. Уотсон утверждает, что за 16 лет еженедельного донорства стал отцом более 800 детей. За годы донорской карьеры ему удалось заработать около 40 тысяч фунтов стерлингов, а семья и друзья были в курсе его подработки и не осуждали его. При этом Уотсон никогда не регистрировался как донор, однако раз в три месяца проходил обследование на наличие венерических заболеваний и выкладывал результат в интернет.

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Все это значит, что у Изобель и Роберта есть сотни единокровных братьев и сестер по всему миру. Реди опасается, что дети подрастут и узнают, что мать родила их при помощи спермы из соцсетей по 50 фунтов стерлингов за «бутылочку».

Ранее сообщалось, что Павел Дуров стал отцом более 100 детей. Основатель Telegram сам признался, что много лет был донором спермы.

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      Антонина Черташ
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