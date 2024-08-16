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23:09, 16 августа 2024Бывший СССР

Минобороны России показало уничтожение украинского ЗРК

Минобороны России показало уничтожение украинского ЗРК «С-125» в Сумской области

Видео: Telegram / Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 в Сумской области. Кадры уничтожения техники показало Минобороны России в Telegram.

«Экипаж Су-34 ВКС управляемой ракетой Х-35 уничтожил ЗРК "С-125" Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, российские силы нанесли удар с воздуха по разведанной цели в районе населенного пункта Рябина Сумской области.

Ранее Минобороны РФ показало кадры ударов российских штурмовиков Су-25 по украинским военным в Курской области. Все назначенные цели были уничтожены, экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.

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      Марина Совина
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