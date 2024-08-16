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12:44, 16 августа 2024Россия

Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80 процентов граждан страны. Обновленный рейтинг главы государства опубликовал Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

12 процентов респондентов заявили, что скорее не доверяют Путину, еще восемь процентов не смогли ответить на этот вопрос. Помимо этого, 80 процентов опрошенных положительно оценили работу президента, отрицательно высказались восемь процентов собеседников ФОМ. Еще 12 процентов не определились.

Как уточнил фонд, опрос проводился с 9 по 11 августа 2024 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги не сказываются на работе президента. По его словам, Путин осуществляет свои обязанности без оглядки на популярность.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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