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01:16, 16 августа 2024Россия

Патрушев рассказал о создании предпосылок для потери Киевом ряда территорий

Патрушев: США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Соединенные Штаты создали все предпосылки для потери Украиной части территорий. В частности, на которые положили глаз некоторые союзники Штатов, рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий.

В интервью Николай Патрушев также заявил, что Запад хочет лишить Россию выхода к Балтийскому морю с помощью Швеции и Финляндии.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс длительное время наращивает свое присутствие в мировом океане, в том числе в прилегающих к берегам России акваториях.

Помимо этого, помощник президента РФ назвал ложью заявления властей США о непричастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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      Марина Совина
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