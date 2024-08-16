Патрушев рассказал о создании предпосылок для потери Киевом ряда территорий

Патрушев: США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий

Соединенные Штаты создали все предпосылки для потери Украиной части территорий. В частности, на которые положили глаз некоторые союзники Штатов, рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий.

В интервью Николай Патрушев также заявил, что Запад хочет лишить Россию выхода к Балтийскому морю с помощью Швеции и Финляндии.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс длительное время наращивает свое присутствие в мировом океане, в том числе в прилегающих к берегам России акваториях.

Помимо этого, помощник президента РФ назвал ложью заявления властей США о непричастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.