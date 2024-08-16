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21:31, 16 августа 2024Спорт

Румынской гимнастке вручили бронзу Олимпиады-2024 после решения CAS

Румынской гимнастке Бэрбосу вручили бронзовую медаль Игр-2024 после решения CAS
Ана Мария Барбосу

Ана Мария Барбосу. Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Румынской гимнастке Ане-Марии Бэрбосу вручили бронзовую медаль за третье место в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх-2024. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Торжественная церемония прошла в Румынии, спустя 11 дней после окончания соревнований. «Прямо сейчас я не могу перестать думать о Сабрине и Джордан [румынке Войне и американке Чайлз, которые заняли четвертое и пятое места]. Для нас это тяжелая ситуация, с таким количеством неопределенностей и переполняющими эмоциями», — поделилась Бэрбосу. Она выразила надежду на то, что все трое получат бронзовые награды турнира.

Изначально Бэрбосу, Войня и Чайлз заняли третье, четвертое и пятое места соответственно. Однако американка подала протест на оценку, который был удовлетворен, и поднялась на третье место, получив бронзу. После этого смещенная с подиума Бэрбосу подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге CAS решил, что американцы на четыре секунды позже подали протест. В результате бронзовым призером была признана занявшая изначально третье место Бэрбосу.

В США заявили о намерении оспорить перераспределение медали. Чайлз назвала это решение несправедливым.

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      Дарья Коршунова
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