Суд оставил в СИЗО шестерых фигурантов дела о расправе над байкером в Москве

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела об убийстве байкера из-за парковки

Московский городской суд оставил в СИЗО шестерых фигурантов дела о расправе над байкером Кириллом Ковалевым из-за замечания о парковке, в том числе основного обвиняемого Шахина Аббасова. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания фигурантов под стражей. Апелляционные жалобы заявителей оставили без удовлетворения. Обвиняемые остаются в СИЗО 18 сентября 2024 года.

Нападение на Ковалева произошло 17 апреля. Тогда 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. Сразу после этого он скрылся, его вместе с братьями задержали в Ростовской области. На суде он выступил против своего ареста, вину не признал и заявил, что сожалеет и не хотел, чтобы так получилось, а также попросил не привлекать своих родственников в качестве обвиняемых.