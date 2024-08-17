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19:08, 17 августа 2024Мир

Трое украинцев закидали коктейлями Молотова десятки яхт в порту Хорватии

В Хорватии разыскивают 3 украинцев, сжегших 35 яхт в порту Медулина

Фото: Ajdin Kamber / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники правоохранительных органов Хорватии разыскивают трех граждан Украины, которые закидали яхты в порту города Медулин «коктейлями Молотова» и сожгли 35 катеров. Об этом пишет «Балканский обозреватель».

По данным силовиков, инцидент произошел три месяца назад. Украинцы в возрасте от 25 до 28 лет приехали из Польши в Хорватию в мае, припарковали свой автомобиль в районе Медулина и направились в сторону морской части порта. Затем один из них проскользнул через ограждение и бросил бутылку с зажигательной смесью в яхту, принадлежащую 65-летнему мужчине.

Катер загорелся, а затем огонь перекинулся на другие 34 судна, стоящие рядом. Из них 22 катера сгорели полностью, а остальные — получили частичные повреждения. Ущерб составил около двух миллионов евро. По данным хорватских силовиков, злоумышленники скрылись с территории страны, вскоре их объявят в международный розыск.

Ранее в Перу задержали гражданина Украины, который расправился с россиянкой в оздоровительном центре Dos Mundos.

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      Олеся Мицкевич
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