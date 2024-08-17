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00:08, 17 августа 2024Интернет и СМИ

В России обвинили Киев в подготовке к ударам грязными бомбами. Целями названы две АЭС

Военкор Хайруллин: ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы на АЭС

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военный корреспондент Марат Хайруллин рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы.

Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС

Марат Хайруллинвоенкор

Вероятно, атака будет произведена во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск. Военкор добавил, что спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат».

Информацию также подтвердил источник РИА Новости в силовых структурах. Он заявил, что ВСУ планируют атаковать атомные станции снарядами с радиоактивным веществом. Целью удара являются места хранения отработанного ядерного топлива.

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Украину обвинили в планировании ударов по Курской и Запорожской АЭС для провокации

Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области заявило, что Украина планирует удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации.

Отмечается, что соответствующая информация была получена на допросе от пленных из 82 ОДШБ. Стало известно о намерении Киева атаковать атомные объекты в Курчатове Курской области и Энергодаре.

Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины

УВД ВГА Харьковской области

Там отметили, что Киевом «получена команда максимально поднять градус эскалации».

МИД Украины в свою очередь отверг обвинения в подготовке провокации. «Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерений, ни возможности каких-либо подобных действий», — подчеркнул спикер ведомства Георгий Тихий.

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Подполье назвало кураторов атаки на АЭС

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что планируемую Киевом атаку на атомные станции курируют западные спецслужбы, в основном Великобритания. По его словам, оперативные данные о готовящемся ударе подтверждаются с разных сторон.

Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям

Сергей Лебедев подпольщик

По словам подпольщика, в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов, «виноватыми сделают, конечно Россию».

Политолог назвал причины возможной провокации Киева

Политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин заявил в беседе с «Известиями», что от Украины можно ожидать все, что угодно, даже ядерной провокации.

Он выразил мнение, что Киев проигрывает в конфликте, поэтому готов использовать грязную бомбу от безысходности.

Если будет ядерная провокация, то, конечно, это очень опасно. У нас уже была чернобыльская катастрофа, поэтому мы через всё это проходили. Ну, плюс обвинения России якобы в применении ядерного оружия. То есть, конечно, это серьезные проблемы будут. Причем у всей Европы

Игорь Никулинвоенный эксперт

Посол по особым поручениями МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что Западу следует со всей серьезностью отнестись к предупреждению о готовящейся провокации со стороны Украины.

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      Марина Совина
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