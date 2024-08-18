Боец UFC применил удушающий прием и защитил титул чемпиона

Боец UFC Дю Плесси победил Адесанью и защитил титул чемпиона в среднем весе

Южноафриканский боец смешанных единоборств (ММА) Дрикус Дю Плесси защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Об этом сообщается на сайте промоушена.

На турнире UFC 305, который прошел в Австралии, спортсмен одержал победу над Исраэлем Адесаньей из Новой Зеландии. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Дю Плесси применил удушающий прием, заставив соперника сдаться.

Дю Плесси является первым представителем ЮАР, ставшим чемпионом UFC. На его счету 22 победы и два поражения в поединках по правилам MMA. Адесания в своей карьере 24 раза побеждала и четырежды проигрывал.

В январе 2024 года Дю Плесси обратился к жителям ЮАР после победы над американцем Шоном Стриклендом. Тогда спортсмен поблагодарил жителей страны за поддержку.