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10:47, 18 августа 2024Россия

Появились подробности о возвращении после издевательств бойцов ВСУ «русского Ивана»

Пропавшего после издевательств бойцов ВСУ пенсионера под Курском нашли живым

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пропавшего после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 74-летнего пенсионера в Курской области нашли живым. Подробности о возвращении «русского Ивана» появились в Telegram-канале Mash.

Как рассказала каналу внучка Александра Гусарова, соседи видели его возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Его состояние очевидцы описали словами «он в порядке, чувствует себя хорошо». Однако самой девушке пока не удалось с ним связаться, так как у мужчины нет телефона.

15 августа в сети распространились кадры, снятые украинскими военными, на которых видно, как солдаты ВСУ в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его «русской свиньей» и выкрикивая в его адрес различные оскорбления и фразы: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». После этого сообщения мужчина пропал, его не видели несколько дней. К поискам пенсионера подключили аэроразведку.

Вместе с тем удалось установить личность одного из издевавшихся над россиянином украинских солдат. Им оказался 38-летний житель Ивано-Франковской области. В Госдуме пообещали в награду за его поимку его или поимку его сообщника пять миллионов рублей.

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      Елена Торубарова
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