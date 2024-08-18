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11:39, 18 августа 2024Путешествия

Российские туристы на полдня застряли в аэропорту египетского курорта. Что стало причиной?

Shot: сотни российских туристов застряли в Хургаде из-за неисправности самолета

Фото: Christian Petersen-Clausen / Getty Images

Российские туристы застряли в аэропорту Хургады. Сотни человек не могли вылететь с популярного египетского курорта в Москву, они ждали вылета более 10 часов.

По сообщению Shot, самолет Airbus A320-200 частной египетской авиакомпании Al Masria Universal Airlines еще в субботу, 17 августа, в 17 часов должен был отправиться в столичный аэропорт Шереметьево.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Рейс переносили несколько раз

По словам застрявших в аэропорту туристов, сначала их рейс перенесли на час. Потом время вылета поменялось на 21:00, после — на 19:00. Далее пассажирам сообщили, что в российскую столицу они вылетят только в 2:00 в воскресенье, 18 августа, однако немного позже рейс перенесли на 05:30. По состоянию на 6 утра россияне так и не вылетели в аэропорт назначения.

Как сообщили туристы, накануне вечером их расселили в местный отель Long Beach Resort. Сделали это туроператоры Coral Trevel и Pegas. Сегодня в 5 утра около 200 человек вновь привезли в аэропорт Хургады, но рейс снова начали переносить.

Люди жаловались, что за все это время им не предоставили еды и воды. При этом многие пассажиры — пожилые и дети.

Позже в генконсульстве РФ в Хургаде сообщили, что борт с россиянами вылетел в Москву еще в 6 часов утра. По его словам, причиной задержки рейса стали технические неполадки, произошедшие у египетской аваикомпании. Таким образом, в общей сложности они прождали вылета 13 часов.

Ранее туристы застряли в Анапе из-за завышенных цен на билеты

В начале августа туристы оказались заблокированы на популярном российском курорте. Люди жаловались, что просто не могут позволить себе купить билет домой на поезд из-за завышенных цен. В этот период стоимость поездки с пересадкой достигала свыше 70 тысяч рублей за человека. Спустя несколько дней стоимость билета из черноморского курорта до Москвы на одного пассажира достигала уже 92 тысяч рублей.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании, «дочки» «Российских железных дорог», пояснили, что за такую сумму продаются билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. По их словам, цена соответствует классу обслуживания. Других вариантов со свободными местами на данный момент просто нет. Ситуацию пока не удалось стабилизировать.

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      Анастасия Алимпиева
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