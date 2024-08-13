Цены на билеты из Анапы в Москву приближаются к шестизначным суммам. В РЖД объяснили, почему так произошло

В ФПК РЖД объяснили билеты из Анапы по 90 тысяч рублей классом вагона

Цены на билеты на поезда из Анапы в Москву приближаются к шестизначным суммам. Отмечается, что стоимость билета из черноморского курорта до столицы на одного человека достигает 92 тысяч рублей.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочке «Российских железных дорог» (РЖД), уточнили, что столько стоят билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. Там подчеркнули, что цена соответствует классу обслуживания.

Там также напомнили, что тарифы в купе, вагонах СВ и люкс, а также стоимость сидячих мест в скоростных поездах не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Туристам назвали более дешевый способ вернуться домой

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) посоветовали путешественникам не тратить время на поиск железнодорожных билетов, а воспользоваться альтернативными способами проезда. Например, можно взять трансфер из Анапы до Сочи, а затем улететь на самолете. В августе такой маршрут обойдется в 31-73 тысячи рублей за двоих.

При этом самым бюджетным вариантом оказались рейсовые автобусы. Стоимость проезда до Москвы за одного человека составит 4-8 тысяч рублей.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

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Сообщалось, что в августе можно приобрести только дорогие билеты на поезд, причем лишь на стыковочные рейсы. По словам туристки, есть места стоимостью 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове-на-Дону.

Тогда вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил: «Действительно с логистикой сейчас есть проблемы. Это связано с приостановкой работы аэропортов».

Специалист заявил россиянам, что август всегда очень загружен, поэтому нужно заранее приобретать билеты. Путешественникам, которые заранее не озаботились покупкой возвратных билетов, придется воспользоваться имеющимися вариантами, либо дождаться сентября, когда спрос немного спадет.