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14:51, 18 августа 2024Спорт

Тренер ЦСКА оценил возвращение российских хоккеистов из США

Тренер Воробьев: ЦСКА проделал работу по возвращению российских игроков из США
Илья Воробьев

Илья Воробьев. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьев оценил возвращение российских хоккеистов из США. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист заявил, что менеджерским и руководящим составом клуба была проделана большая работа. «Ребята вернулись, видно, что они соскучились по России, по выступлению за такой топ-клуб, как ЦСКА», — добавил он.

Ранее в состав ЦСКА из Национальной хоккейной лиги вернулся ряд игроков. В частности, вратарь Иван Просветов и защитник Дмитрий Саморуков.

После возвращения Саморуков сравнил Россию и Северную Америку. Хоккеист заявил, что у американцев и россиян разный менталитет.

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      Анастасия Борисова
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