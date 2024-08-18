Тренер ЦСКА оценил возвращение российских хоккеистов из США

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьев оценил возвращение российских хоккеистов из США. Его слова приводит «Чемпионат».
Специалист заявил, что менеджерским и руководящим составом клуба была проделана большая работа. «Ребята вернулись, видно, что они соскучились по России, по выступлению за такой топ-клуб, как ЦСКА», — добавил он.
Ранее в состав ЦСКА из Национальной хоккейной лиги вернулся ряд игроков. В частности, вратарь Иван Просветов и защитник Дмитрий Саморуков.
После возвращения Саморуков сравнил Россию и Северную Америку. Хоккеист заявил, что у американцев и россиян разный менталитет.