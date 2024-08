Доказана гипотеза Земли-снежка

Скальное образование в Британии доказало гипотезу Земли-снежка

Ученые Университетского колледжа Лондона (UCL) в Британии доказали, что скальное образование Порт-Аскаиг, охватывающее Ирландию и Шотландию, является доказательством гипотезы Земли-снежка. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Geological Society of London.

Формация Порт-Аскаиг состоит из слоев горных пород, которые возникли во время стертовского оледенения, первого из двух глобальных похолоданий криогенового периода, длившегося 60 миллионов лет. Ниже находятся карбонатные породы, указывающие на существование тропической морской среды с процветающей цианобактериальной жизнью.

Для определения возраста пород ученые прибегли к анализу цирконов — минералов, содержащих радиоактивный уран. Изучение цирконов позволяет точно датировать породы благодаря постоянной скорости распада урана в свинец. Образцы песчаника были взяты из слоя формации Порт-Аскаиг толщиной 1,1 километра, а также из более старой формации Гарб-Эйлеах, расположенной под ней.

Полученные данные подтверждают, что эти породы возникли между 662 и 720 миллионами лет назад. Это служит доказательством для установления маркера начала криогенного периода.

Согласно классической гипотезе «Земля-снежок», более 600 миллионов лет назад Земля была полностью покрыта льдом, на что указывало выявление ледниковых отложений вблизи экватора. Однако также было выдвинуто предположение, что ледниковый покров не был сплошным и появлялись свободные ото льда участки, являющиеся «инкубаторами» для развития живых организмов.