Число пострадавших при пожаре на российской нефтебазе превысило 40 человек

Голубев: после возгорания в Пролетарске в больницу обратился 41 пожарный

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске, где уже вторые сутки полыхают промышленные склады, превысило 40 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

По его словам, в больницу обратился 41 пожарный. 18 из них потребовалась госпитализация. Пять человек находятся в реанимации. «Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова. Специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место и участвуют в оказании медпомощи», — написал Голубев.

В свою очередь, Mash пишет в Telegram, что госпитализировали 25 из 41 пострадавших пожарных. У семерых диагностировали ожоги рук и лиц.

Ранее в сети появились кадры пожара. На них видно, что пламя и плотный черный дым поднимаются на многометровую высоту.

Возгорание на складах нефтебазы в Пролетарске началось после падения обломков БПЛА, сбитых системой противовоздушной обороны утром 18 августа. По словам Голубева, загорелось дизельное топливо. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили районные власти, угроза распространения огня на жилые дома и соседние строения отсутствует.