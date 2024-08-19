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16:18, 19 августа 2024Россия

В России назвали белым шумом передаваемую Германией информацию по «Северным потокам»

Ананских усомнился в достоверности передаваемых ФРГ данных по «Северным потокам»
Игорь Ананских

Игорь Ананских. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усомнился в достоверности данных, передаваемых Германии относительно хода расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал белым шумом соответствующую информацию немецкой стороны.

Ранее в МИД Германии сообщили, что ФРГ обменивалась с Россией данными о подрыве газопроводов «Северный поток», но не предоставляла данные промежуточных результатов расследования. «Конечно, Германия отвергает какие-либо обвинения в неисполнении своих обязательств. В данный момент мы находимся в процессе обмена информацией с Россией о подрыве газопроводов», — сообщал официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.

«Мы неоднократно просили об участии в расследовании, но все наши предложения были отвергнуты, поэтому то, что говорят Германия и Украина, нам безразлично, так как мы не может это ни проверить, ни доказать, ни принять к сведению. Это просто белый шум для нас, то, что передает Германия, если что-то передает. То же самое мы можем читать в прессе, ничего нового она не скажет, и объективное расследование не проведет», — объяснил Ананских.

Пока нас не допустят к самому расследованию и не покажут нам всю информацию, которая есть у следователей, нам это неинтересно. Это не является истиной, пока мы в этом не убедимся, а нам в этом не дают убедиться

Игорь Ананскихпервый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

19 августа директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин рассказал, что Москва официально предъявила Берлину претензии по ходу расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока-2». Он также подчеркнул, что РФ ждет от ФРГ выполнения обязательств по антитеррористическим конвенцям ООН.

«Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — отмечал Тяпкин.

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До этого сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ц., работающего инструктором по дайвингу, по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, в том числе, предположительно, Светлана и ее супруг Евгений. Польша подтвердила выдачу ордера на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков».

Взрывы на газопроводах« Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года.

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