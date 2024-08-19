В России назвали белым шумом передаваемую Германией информацию по «Северным потокам»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усомнился в достоверности данных, передаваемых Германии относительно хода расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал белым шумом соответствующую информацию немецкой стороны.
Ранее в МИД Германии сообщили, что ФРГ обменивалась с Россией данными о подрыве газопроводов «Северный поток», но не предоставляла данные промежуточных результатов расследования. «Конечно, Германия отвергает какие-либо обвинения в неисполнении своих обязательств. В данный момент мы находимся в процессе обмена информацией с Россией о подрыве газопроводов», — сообщал официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.
«Мы неоднократно просили об участии в расследовании, но все наши предложения были отвергнуты, поэтому то, что говорят Германия и Украина, нам безразлично, так как мы не может это ни проверить, ни доказать, ни принять к сведению. Это просто белый шум для нас, то, что передает Германия, если что-то передает. То же самое мы можем читать в прессе, ничего нового она не скажет, и объективное расследование не проведет», — объяснил Ананских.
Пока нас не допустят к самому расследованию и не покажут нам всю информацию, которая есть у следователей, нам это неинтересно. Это не является истиной, пока мы в этом не убедимся, а нам в этом не дают убедиться
19 августа директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин рассказал, что Москва официально предъявила Берлину претензии по ходу расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока-2». Он также подчеркнул, что РФ ждет от ФРГ выполнения обязательств по антитеррористическим конвенцям ООН.
«Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — отмечал Тяпкин.
До этого сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ц., работающего инструктором по дайвингу, по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, в том числе, предположительно, Светлана и ее супруг Евгений. Польша подтвердила выдачу ордера на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков».
Взрывы на газопроводах« Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года.