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02:36, 19 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном появлении генконсульство России в Карабахе

Посол Азербайджана Бюльбюль оглы: генконсульство РФ может появиться в Карабахе
Полад Бюльбюль оглы

Полад Бюльбюль оглы. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генконсульство России может появиться в Карабахе. Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в беседе с ТАСС.

В настоящее время вопрос находится на стадии обсуждения. «У нас в России два генконсульства — в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно», — отметил он. По его словам, в Азербайджане поле для работы консульств более ограниченно. Однако работа в этом направлении идет, добавил он.

Ранее Бюльбюль оглы в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку на встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что завершает дипмиссию в Москве после 18,5 года работы. Дипломат отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте Азербайджана.

В ноябре Бюльбюль оглы сообщил, что Азербайджан возобновит в России работу представительства Госагентства по туризму,

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      Марина Совина
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