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22:46, 19 августа 2024Спорт

В РФС отреагировали на нецензурное высказывание спортивного директора «Оренбурга» о судьях

Комитет по этике РФС оценит нецензурное высказывание Дмитрия Андреева о судьях
Владислав Безбородов

Владислав Безбородов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на нецензурное высказывание спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судьях матча с «Ростовом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Комментарий приводит «Чемпионат».

«Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания, а также действия спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева в отношении судейской бригады матча "Ростов" — "Оренбург"», — заявили в организации.

Игру «Ростова» с «Оренбургом» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. После встречи Андреев с использованием нецензурных выражений заявил, что судьи 99 процентов спорных единоборств трактовали в пользу ростовчан.

17 августа «Оренбург» проиграл «Ростову» в матче пятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

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      Дарья Коршунова
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