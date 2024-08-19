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17:43, 19 августа 2024Спорт

Валиева убрала из соцсети упоминание золота чемпионата Европы-2022

Валиева убрала из соцсети упоминание золота ЧЕ-2022 после дисквалификации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева убрала из Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) упоминание золота чемпионата Европы-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее в соцсети на первой строчке было указано чемпионство в турнире. Надпись была изменена, теперь там указано, что Валиева является рекордсменкой мира (по баллам в короткой и произвольной программах, а также по их сумме). При этом упоминание чемпионства на ЧЕ-2022 осталось в Telegram-канале спортсменки.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Отстраненная от соревнований Валиева принимает участие в ледовых шоу. Впервые после дисквалификации она выступила 22 июля.

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      Дарья Коршунова
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