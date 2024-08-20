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21:01, 20 августа 2024Спорт

Ассоциация теннисистов-профессионалов выступила с заявлением о допинге первой ракетки мира

В ATP заявили, что вины со стороны Синнера в деле о допинге обнаружено не было

Фото: Ryan Remiorz / Globallookpress.com

Ассоциация теннисистов-профессионалов на странице в социальной сети X выступила с заявлением относительно допинга первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

В ATP обратили внимание на то, что никакой вины или халатности со стороны спортсмена обнаружено не было. «Эта ситуация была непростой для него и его команды», — посчитали они.

Ранее стало известно, что Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в пробе, взятой через восемь дней. Синнер объяснил, что вещество попало в его организм от члена команды, который обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

Независимый трибунал ITIA заявил, что спортсмен не несет никакой вины за случившееся. Результаты Синнера и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где игрок сдал положительный тест, были аннулированы.

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      Анастасия Борисова
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