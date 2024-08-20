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12:46, 20 августа 2024Силовые структуры

Началось рассмотрение продления ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Москве суд рассматривает вопрос о продлении ареста 4 фигурантам дела «Крокуса»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы начал рассматривать вопрос о продлении ареста еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство рассматривается в отношении Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых, а также Алишера Касимова (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что следователи потребовали продлить их арест.

16 августа Басманный районный суд столицы оставил под стражей исполнителей теракта в «Крокусе» до 22 ноября. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

19 августа арест до 22 ноября продлили Лутфуллои Назримаду, Джумахону Курбонову, Якубджону Юсуфзоду и Мухаммаду Шарипзоде (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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      Варвара Митина
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