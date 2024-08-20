Тренер назвала самые распространенные ошибки при выполнении упражнений

Фитнес-тренер Алена Грибанова назвала самые распространенные ошибки при выполнении упражнений. Ее слова приводит Men Today.

Главной ошибкой Грибанова назвала то, что при выполнении планки большинство людей сутулятся. Следующей ошибкой стало то, что при выполнении махов люди поднимают ногу вверх и прогибаются в пояснице, из-за чего поясница перегружается, а ягодичные мышцы не работают.

Следующей ошибкой стало то, что при выполнении отжиманий с упором на колени основной вес переносится на ноги, из-за чего теряется эффективность выполнения упражнения. Последней ошибкой стало выполнение боковых наклонов для формирования талии. По мнению Грибановой, в этом случае более эффективны скручивания.

Ранее фитнес-блогеры из «Школы Воркаута» назвали убивающую суставы ошибку в отжиманиях. Эксперты заявили, что ошибка заключается в ширине хвата и положении локтей. Именно от него нужно выстраивать технику по положению локтей и по движению вниз и наверх.