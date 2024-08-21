Журналист Croix Алонсо незаконно побывал в Курской области

Журналист французского издания Croix Пьер Алонсо незаконно побывал в Курской области. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что журналист оказался в селах Дарьино и Обуховка 19 августа. В результате поездки он опубликовал материал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия американских журналистов газеты The Washington Post в Судже Курской области.

До того стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини с Украины после сюжета, сделанного в Курской области. Факт посещения России был раскритикован в МИД России, а также посол республики Чечилия Пиччони была вызвана в ведомство. При этом сама компания публично заявляет, что якобы не нарушала международное право.