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21:52, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Французский журналист незаконно побывал в Курской области

Журналист Croix Алонсо незаконно побывал в Курской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Журналист французского издания Croix Пьер Алонсо незаконно побывал в Курской области. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что журналист оказался в селах Дарьино и Обуховка 19 августа. В результате поездки он опубликовал материал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия американских журналистов газеты The Washington Post в Судже Курской области.

До того стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини с Украины после сюжета, сделанного в Курской области. Факт посещения России был раскритикован в МИД России, а также посол республики Чечилия Пиччони была вызвана в ведомство. При этом сама компания публично заявляет, что якобы не нарушала международное право.

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      Евгений Силаев
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