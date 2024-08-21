Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Мосгорсуд оставил под стражей генерала Булгакова, обвиняемого мошенничестве

Московский городской суд оставил в СИЗО бывшего заместителя Минобороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова. Об это «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Апелляционную жалобу на заключение генерала под стражу оставили без удовлетворения.

Дмитрий Булгаков обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. Он не признает свою вину по делу.

Ранее адвокат попросил суд смягчить меру пресечения генералу, имеющему ряд тяжелых хронических заболеваний, и перевести его под домашний арест. Сам Булгаков заявил, что не сможет скрыться от следствия и сбежать в другую страну, так как находится под санкциями.

