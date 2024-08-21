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19:33, 21 августа 2024Бывший СССР

«Нас осталось слишком мало». Три украинские роты вместе с командирами отказались воевать под Покровском

«Страна»: три роты Нацгвардии Украины отказались воевать под Покровском

Фото: Jose Colon / Anadolu via Getty Images

Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались воевать под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал боец подразделения Владислав, его слова передает украинское издание «Страна.ua».

Бойцы ВСУ заявили о некомпетентности командования

Согласно утверждению украинского военнослужащего, часть перебросили под Покровск в середине августа. По его словам, солдаты прибыли в точку назначения с огромным кадровым голодом и им сразу «с колес» приказали занимать позиции. Кроме того, после недели боев в каждой роте осталось 10-13 человек, включая командиров, при средней штатной численности в 80-100 бойцов.

Мы столкнулись с некомпетентностью командования — нет коммуникации с соседними подразделениями, связь крайне плохая, нет четкого понимания о позициях, чьи они? Доходило до того, что нам приказывают выдвигаться на позиции, но кто на них, никто не знает

Владиславбоец Нацгвардии Украины

Боец Нацгвардии Украины отметил, что подразделения физически не могли держать оборону с такой недостачей личного состава. Он подчеркнул, что на одного украинского военного приходилось 30 солдат Вооруженных сил (ВС) России. При этом российские военные «непрерывно атакуют, выходят на штурмы батальонами при поддержке тяжелой техники». В свою очередь, за неделю боев украинские подразделения лишь один раз выезжал поддержать огнем бронетранспортер, пожаловался он.

Фото: Reuters

Украинский военный добавил, что о плохой слаженности и отсутствии коммуникаций свидетельствовало то, что с фланга их прикрывало подразделение, которое впоследствии, не поставив их в известность, отошло под напором ВС России. Что стало с сослуживцами Владислав не знает. Он предположил, что они могли попасть в плен.

В связи с этим три роты подразделения Нацгвардии отказались выполнять боевые задачи. Отмечается, что к ним приехало начальство и приказало выйти вперед тем, кто отказывается воевать. По признанию Владислава, вперед шагнули все, включая командиров. Сейчас члены подразделения ждут последствий своего решения. «Все отказники воюют с начала войны, все обстрелянные, боевые. Но нас просто осталось слишком мало», — заключил он.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Зеленский назвал сложной ситуацию на покровском направлении

Накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации на торецком и покровском направлениях для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, он получил доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о положении на фронте и обороны на покровском и торецком направлениях. «Сложная ситуация», — резюмировал украинский президент.

В своем докладе Сырский также признал, что Российская армия сохраняет трехкратный перевес над ВСУ в использовании артиллерийских боеприпасов.

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Тем временем депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что переход Покровска и Торецка под контроль ВСУ РФ является вопросом ближайшего будущего. Она обратила внимание, что за этими населенными пунктами находятся дороги на Павлоград и Краматорск с выходом на Днепропетровскую и Харьковскую области, где у Украины нет никаких фортификационных сооружений. В связи с этим она также допустила потерю Украиной Харьковской области. При этом накануне стало известно, что Российская армия полностью взяла под контроль поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, над поселком подняли российский флаг.

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