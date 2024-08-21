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19:19, 21 августа 2024Россия

Подполковник запаса допустил запуск дронов ВСУ по Подмосковью с территории России

Подполковник Шкурлатов: дроны по Подмосковью могли запустить из Курской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны по Подмосковью с территории России. Об этом заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов в беседе с «МК».

В ночь на 21 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 45 украинских беспилотников, 11 из которых уничтожили в Подольске Московской области. По мнению военного эксперта, дроны могли запустить не только с территории Украины, но и с занятых ВСУ территорий Курской области.

«Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск», — объяснил Шкурлатов, подчеркнув, что стоящие на вооружении ВСУ беспилотники могут летать на большие расстояния.

Ранее в сети появились кадры с моментом уничтожения одного из украинских дронов в Подольске. На записи видно огненный шар и слышно два взрыва.

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал попытку атаки ВСУ на столицу одной из самых масштабных за все время. Он также подчеркнул, что в результате падений обломков дронов пострадавших и разрушений на земле нет.

Помимо Московской области, в ночь на 21 августа средства ПВО сбили 23 дрона ВСУ над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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