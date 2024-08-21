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15:35, 21 августа 2024Экономика

Популярный внедорожник решили отозвать из-за риска аварий

Reuters: Tesla отзывает больше девяти тысяч внедорожников Model X

Фото: Unsplash

В США будут отозваны 9136 внедорожников Model X, выпускаемых компанией Tesla. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).

Причина отзыва — проблемы с обшивкой крыши, которая может оторваться, увеличивая риск столкновения.

Уточняется также, что за полгода Tesla уже отозвала около 2,6 миллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью. По этому показателю ее опережает лишь Ford Motor, которая отозвала в Америке около 3,6 миллиона автомобилей.

В начале августа стало известно, что в Китае Tesla отзовет больше полутора миллионов машин из-за проблем с безопасностью. Речь идет о таких моделях, как Model S, Model X, Model 3 и Model Y.

Кроме того, в конце мая Tesla объявила об отзыве 125 тысяч 227 машин. В этот раз всему виной оказался сбой в системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности.

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      Кирилл Луцюк
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