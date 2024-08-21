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13:28, 21 августа 2024Россия

В Госдуме отреагировали на участие ЧВК из США в атаке на Курскую область

Депутат ГД Белик назвал вызовом участие ЧВК из США в атаке на Курскую область
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Участие частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group из США в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — это вызов, на который Россия обязательно ответит. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Парламентарий не удивился появлению американской ЧВК в российском регионе. «Они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ. США интегрировали своих солдат в украинскую армию и проводят военный эксперимент по эффективности своей задумки», — отреагировал на появившиеся данные Белик.

Депутат считает, что США полностью вовлечены в украинский конфликт, где «ЧВК — это глаза и уши американской армии во всех военных операциях ВСУ». Белик также предложил показательно наказать иностранных наемников, «чтобы впредь никому не повадно было приходить с оружием на нашу землю».

ЖЗЛ
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