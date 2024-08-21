В МИД назвали условие посещения России для зарубежных журналистов

Захарова: иностранные журналисты могут посетить Россию, получив аккредитацию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия, при которых зарубежные журналисты смогут посетить Россию. Ее слова передает ТАСС.

Она заявила, что иностранные журналисты могут приехать в Россию, только получив соответствующую визу и аккредитации.

Ранее Захарова предупредила журналистов из-за рубежа о последствиях незаконных поездок в Курскую область. Она заявила, что по каждому из таких случаев будет проводиться проверка.

До этого официальный представитель МИД заявила о проведении проверки факта присутствия журналистов газеты The Washington Post (WP) в Судже Курской области. Она отметила, что поездку изучают правоохранительные органы.

16 августа стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини с Украины после публикации материала, сделанного в Курской области. Незаконное посещение иностранными журналистами России раскритиковали в российском МИД.