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14:32, 21 августа 2024Интернет и СМИ

В МИД назвали условие посещения России для зарубежных журналистов

Захарова: иностранные журналисты могут посетить Россию, получив аккредитацию
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия, при которых зарубежные журналисты смогут посетить Россию. Ее слова передает ТАСС.

Она заявила, что иностранные журналисты могут приехать в Россию, только получив соответствующую визу и аккредитации.

Ранее Захарова предупредила журналистов из-за рубежа о последствиях незаконных поездок в Курскую область. Она заявила, что по каждому из таких случаев будет проводиться проверка.

До этого официальный представитель МИД заявила о проведении проверки факта присутствия журналистов газеты The Washington Post (WP) в Судже Курской области. Она отметила, что поездку изучают правоохранительные органы.

16 августа стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини с Украины после публикации материала, сделанного в Курской области. Незаконное посещение иностранными журналистами России раскритиковали в российском МИД.

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