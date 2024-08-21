В МИД предостерегли западные СМИ от посещения Курской области

Захарова: РФ держит на контроле случаи посещения западными СМИ Курской области

Каждый случай незаконного проникновения журналистов западных стран в Курскую область будет рассматриваться отдельно. Это касается журналистов всех стран, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«И с каждым журналистом или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов, каждый этот случай будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться», — отметила дипломат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что иностранные журналисты, незаконно перешедшие границу России и зашедшие в Курскую область, должны быть привлечены к ответственности в рамках российского законодательства.

Ранее Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия американских журналистов газеты The Washington Post в Судже Курской области.

До этого стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини с Украины после сюжета, сделанного в Курской области. Факт посещения России был раскритикован в МИД России.