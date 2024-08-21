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02:11, 21 августа 2024Бывший СССР

Военный эксперт оценил возможность удара России по Киеву из другой страны

Клинцевич: Киев боится превентивного удара РФ со стороны Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Белоруссия может «подключиться» к украинскому конфликту, допустил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в разговоре с «Московским комсомольцем» («МК»).

Он объяснил, что транснациональный бизнес желает получить доступ к ресурсам Белоруссии, а также к стратегической транзитной территории и использовать ее как элемент давления на Россию.

«Я напомню, что есть такая госпожа Тихановская (бывший кандидат в президенты Белоруссии — прим. «Ленты.ру»), у которой есть правительство в изгнании, свой военный министр, некий Сахащик, который занимается подготовкой белорусских полков. Соответственно, мы получаем видео из Курской области на котором танки коллаборантов проходят боевую обкатку», — рассказал эксперт. При этом бойцы не скрывают, что они намерены совершить вооруженное вторжение на территорию Белоруссии, чтобы свергнуть власть, отметил собеседник «МК».

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Клинцевич также высказался о возможности превентивного удара России по Киеву со стороны Белоруссии. По его мнению, Россия может нанести такой удар. «Украина этого боится. Они боятся, что короткое плечо с Гомельской области в сторону Киева может быть снова раскрыто, и наши российско-белорусские войска пойдут на Киев», — добавил собеседник газеты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные массово звонили домой и прощались перед атакой на Курскую область. По его мнению, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «понимают бесперспективность».

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      Маргарита Пименова
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