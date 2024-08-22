Ирина Безрукова вышла на публику с сумкой за миллион рублей

Актриса Ирина Безрукова вышла на публику с сумкой Chanel за миллион рублей

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова вышла на публику с сумкой за миллион рублей. Соответствующий снимок публикует журнал Hello.

Знаменитость пришла на предпоказ фильма «Мой сосед Тоторо» в Москве в черном классическом платье с расклешенной юбкой и пиджаке. В качестве обуви звезда выбрала черные закрытые туфли.

Ее образ завершала кожаная сумка бренда Chanel, стоимость которой на официальном сайте составляет 11,7 тысячи долларов (1,072 миллиона рублей). Безрукова также надела колье и серьги Van Cleef & Arpels.

В июне 59-летняя Ирина Безрукова раскрыла секреты молодости. Тогда звезда порекомендовала высыпаться и смывать макияж на ночь. Помимо этого, артистка посоветовала регулярно пить воду без газа в теплом виде.