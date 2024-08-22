Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы ЧФ ударили по оборонительным позициям ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) уничтожили оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых ведомствах.

Оборонительные позиции, которые были наспех сооружены ВСУ в Курской области, удалось уничтожить морпехам из 810-й бригады. В момент удара на позициях также находились бойцы ВСУ.

Ранее в Курской области военные врачи эвакуировали раненых и попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы. Помимо того, чтобы оказать пострадавшим помощь, медикам пришлось отстреливаться — они получили ранения.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали. О судьбе более двух тысяч россиян ничего неизвестно.