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09:50, 22 августа 2024Бывший СССР

На Украине признали потерю трех населенных пунктов в ДНР

Deep State: ВС России взяли три населенных пункта на покровском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России взяли три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram-канале.

Как следует из опубликованного сообщения, российские военные взяли села Новожеланное и Заветное, а также поселок городского типа Камышевка на покровском направлении.

Днем ранее, 21 августа, Deep State также сообщал о продвижении российских войск на покровском и торецком направлениях. Сообщается, что они продвинулись в районе населенного пункта Журавка и вышли к Красному Яру.

До этого, 13 августа, в Минобороны России заявляли о нанесенном группировкой войск «Центр» поражении формированиям ВСУ в районе Заветного. Тогда же оборонное ведомство сообщало о взятии населенного пункта Лисичное.

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      Александр Курбатов
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